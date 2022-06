Spoleto’n Fun, il programma si arricchisce: risate dialettali con le Pere Cotogne

SPOLETO – Si iniziano a scaldare i motori di “Spoleto ‘n Fun”, manifestazione che animerà la città del Festival dei Due Mondi dal 15 al 24 luglio. Per 10 giorni lo stadio di Spoleto ospiterà, da mattina a notte, la grande festa d’estate in cui i protagonisti saranno sport, benessere, musica, buon cibo e tanto divertimento.

Oltre 10mila metri quadrati di puro divertimento con fantastici giochi d’acqua per il più grande parco acquatico gonfiabile del centro Italia.

Ma veniamo alle anticipazioni per gli amanti dello sport tutti i giorni verranno offerte 8 ore di fitness gratis. Gli istruttori del centro Unique-Fitness & salute saranno in trasferta allo stadio spoletino coinvolgendo chiunque voglia partecipare a lezioni gratuite di tonificazione, zumba, pilates, spinning, walking, fitboxe e molte altre attività. Il calendario delle attività di fitness sarà particolarmente vario e adatto a tutte le età.

Il programma

Le calde serate estive verranno animate con musica live, spettacoli e cabaret. Si inizierà il 15 luglio con dj set. Il 16 luglio l’appuntamento è con la Western Country band, che spazia dall’old country style al country pop. Sarà come tornare indietro nel tempo e trovarsi nel vecchio West. Il 17 luglio la serata verrà animata dal gruppo “Vicky love” che basa la sua forza nella timbrica del cantante Samuele affine al suo idolo. Con la particolare accuratezza nella scelta delle sonorità la band cercherà di trasportare il pubblico nel mondo di Biagio Antonacci ripercorrendo i suoi live più iconici. Spazio, il 20 luglio, alla musica rock degli anni ’70-’80-90 con “Wb-80”. Il 21 luglio sarà la volta di Fitness night con Jill Cooper. Si proseguirà il 22 luglio con dj set. Il 23 luglio l’appuntamento è con le “Pere Cotogne”, con uno spettacolo tutto da scoprire che ancora è top secret. Il 24 luglio sarà, invece, la volta del “Clito swing band” che proporrà la musica più bella di sempre suonata dal vivo. La missione di Clito è fare festa e stare bene insieme, attraverso un viaggio in chiave powerswing tra i brani e gli artisti retrò più amati. Da sempre al servizio della festa, hanno alle spalle una lunga serie di serate nei locali, nelle piazze, ma anche di matrimoni o compleanni, in breve qualsiasi tipo di festa, in cui hanno saputo fare la differenza.

Da ricordare fra i tanti divertimenti l’area Beach & Relax per chi vuole rilassarsi fra un’attrazione e l’altra, prendendo il sole e sorseggiando una bibita. Per chi ama le emozioni forti deve provare lo Sky Jump e scivolare per 35 metri atterrando su una morbidissima nuvola d’aria. E poi ancora c’è lo Slide the City, scivolo di oltre 60 metri, in cui si potrà sentire un’incredibile scarica di adrenalina. Da non perdere l’attrazione Ponte Verde con i suoi due enormi scivoli dove ci si potrà sfidare fra spruzzi d’acqua.

Per i più piccoli c’è Magic Lake, una sorta di laghetto in cui potranno navigare grazie ad apposite barchette. Gli organizzatori hanno pensato anche ad un Baby Park, area dedicata ai più piccini con gonfiabili e servizio di animazione.

La manifestazione “Spoleto ‘N Fun” è anche convegni e seminari in cui medici ed esperti del settore illustreranno sani stili di vita, corretta alimentazione, prevenzione, inclusione sociale di anziani e in generale delle fasce di persone più deboli.

Per chi ama la buona cucina l’area Food & Beverage che offrirà una ricca scelta per soddisfare i palati dei buongustai più esigenti.