Spoleto, utilizza la carabina per minacciare un uomo durante una violenta: arrestato

SPOLETO – La polizia di Spoleto ha sequestrato la carabina a un giovane, affidato in prova ai servizi sociali, che l’aveva utilizzata per minacciare un coetaneo. Ne dà notizia la questura di Perugia, la quale aggiunge che l’uomo è stato denunciato per minacce aggravate dall’uso di armi e oggetti atti a offendere. Gli agenti del commissariato hanno eseguito una perquisizione domiciliare nella dimora dell’aggressore rinvenendo la carabina ad aria compressa che era stata utilizzata quando aveva commesso il reato. L’arma è stata sequestrata e posta a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’affidamento in prova ai servizi sociali si è trasformato in carcere.