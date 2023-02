PERUGIA – Momenti di panico nella serata tra mercoledì e giovedì all’interno della galleria di Forca di Cerro dove nelle ore notturne sono in corso d’esecuzione lavori Anas di ammodernamento degli impianti. Un uomo al volante ha abbattuto diversa segnaletica stradale prima di entrare nel tunnel per la Valnerina, dove ha urtato anche un veicolo dell’impresa edile che era fermo in sosta nell’area di cantiere. Il conducente ubriaco ha comunque proseguito la propria corsa, schivando ponteggi e altre attrezzature, fino a quando non ha trovato la carreggiata completamente ostruita dai mezzi da lavoro. Gli operatori di pubblica sicurezza , una volta fermato, hanno chiesto all’automobilista di sottoporsi all’alcol test, ma l’uomo ha rifiutato l’esame. Il soggetto è anche risultato sprovvisto di patente di guida. A suo carico è quindi scattata sia la denuncia per guida in stato d’ebbrezza che una raffica di sanzioni per violazioni del Codice della strada.