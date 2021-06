Spoleto, tutto pronto per la 75/a Stagione Lirica Sperimentale

SPOLETO – Al via la 75/a Stagione Lirica Sperimentale di Spoleto e dell’Umbria che avrà inizio in agosto al Teatro Caio Melisso, con spettacoli in programma venerdì 6 agosto alle ore 18 e sabato 7 alle ore 18 e 20.30. La manifestazione musicale si svolge in collaborazione con il Comune di Spoleto nell’ambito di Spoleto d’estate.

Cartellone Al Prologo con musiche e testi di Gino Negri, seguirà l’opera Giovanni Sebastiano sempre di Gino Negri, vincitrice del Prix Italia nel 1967. Alla direzione musicale e al pianoforte il maestro Lorenzo Masoni. Inaugurerà poi ufficialmente la 75/a stagione, The rape of Lucretia, opera da camera di Benjamin Britten su libretto di Ronald Duncan, in scena al Teatro Caio Melisso di Spoleto venerdì 3 settembre alle ore 21 (repliche: sabato 4 settembre ore 21 e domenica 5 ore 18). Sul podio il maestro Salvatore Percacciolo, che torna a Spoleto dopo il grande successo nella direzione de Il Barbiere di Siviglia del 2019.

Intermezzi Seguirà l’ormai tradizionale appuntamento degli Intermezzi del ‘700, in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano – Centro Studi Pergolesi diretto dal prof. Claudio Toscani, sempre al Teatro Caio Melisso da venerdì 10 settembre alle ore 21. La prima rappresentazione dell’intermezzo L’ammalato immaginario – nell’edizione critica di Gaetano Pitarresi – offre al pubblico un’interessante finestra sul Barocco italiano. L’ensemble strumentale e i cantanti solisti del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto saranno diretti dal maestro napoletano Pierfrancesco Borrelli. L’intermezzo napoletano in dittico con La serva padrona di Giovan Battista Pergolesi sarà poi rappresentato in occasione della Stagione Lirica regionale 2021 nei principali teatri umbri dal 22 al 25 settembre 2021.