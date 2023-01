Spoleto, trovato in possesso di otto grammi di cocaina: arrestato

La perquisizione

Una volta raggiunto è stato perquisito e trovato in possesso di un altro involucro e di denaro contante. A quel punto, i poliziotti hanno deciso di approfondire le verifiche recandosi nella sua dove hanno trovato altro denaro, un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento delle singole dosi. Nel complesso, è stata sequestrata una quantità di droga di circa 8 grammi e una somma pari a 1.020 euro. La polizia ritiene che il giovane avesse messo in piedi una significativa attività di spaccio nello Spoletino. Considerato quanto emerso a suo carico, i poliziotti hanno quindi proceduto al suo arresto, già convalidato, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.