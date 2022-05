SPOLETO – Ha tentato di entrare in tribunale, a Spoleto, con un coltello camuffato con una custodia, sotto forma di carta di credito. L’uomo è stato però scoperto e denunciato dalla polizia. Gli agenti del locale commissariato sono giunti sul posto, venerdì, dopo una chiamata al numero di emergenza dal parte del personale addetto alla vigilanza del Tribunale. Il coltello era stato trovato durante i controlli al metal detector.

Identificazione

I poliziotti hanno proceduto con l’identificazione dell’uomo, un quarantunenne indagato in passato per lesioni e violenza sessuale, il quale si è giustificato dichiarando di essere un falegname e di utilizzare il coltello per motivi professionali. Ha poi raccontato che si era recato in tribunale poiché parte in un procedimento civile e distrattamente aveva portato con sé il coltello. Gli agenti hanno sequestrato l’arma e denunciato il quarantunenne per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.