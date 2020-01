Spara ai fringuelli e viene multato ma nel congelatore ne aveva 170

SPOLETO – Non poteva negare in nessuno modo e allora è scattata la multa. I carabinieri della forestale hanno colto in flagranza un uomo mentre stava sparando a dei fringuelli e per lui è scattato il reato di “esercizio venatorio con abbattimenti e detenzione di avifauna morta non cacciavite”. L’uomo è stato sorpreso nelle scorse ore a Colle Fabbri, nel comune di Spoleto, grazie a un cittadino che ha segnalato un veicolo sospetto con a bordo un cacciatore. Dopo alcuni appostamenti i militari hanno trovato l’uomo mentre stava uccidendo dei fringuelli, che è una specie protetta cacciabile solo in deroga, e perquisendo più tardi la casa hanno trovato 170 esemplari in un congelatore. L’uomo, come previsto dalla legge sulla caccia, è stato multato.