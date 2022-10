Spoleto, soldi per istruttori di padel ma i carabinieri ipotizzano una truffa

SPOLETO – Hanno ricevuto quasi 3.000 euro promettendo l’ingresso in Italia di due atlete istruttrici di padel provenienti dall’ Argentina ma secondo i carabinieri di Spoleto si tratta di una presumibile truffa commerciale on line ai danni di un’ associazione sportiva del posto. I militari hanno quindi identificato i tre presunti autori del reato. Secondo gli investigatori, mediante l’ utilizzo di artifizi e raggiri i tre avrebbero fatto presagire la possibile controprestazione professionale nell’ ambito del padel che però non si determinava per loro “volere”. Dopo avere intascato il denaro, caricato tramite post-pay, i carabinieri hanno accertato che non adempivano alla controprestazione portando le vittime del reato ad una consapevolezza di quanto stesse accadendo e alla successiva denuncia.