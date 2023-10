Spoleto, sfondano con un’auto le vetrine: colpo alla gioielleria Tomasini Francia

SPOLETO – Svaligiata, nella notte fra lunedì e martedì, la gioielleria Tomasini Francia di Spoleto, situata in corso Garibaldi. Secondo quanto riporta il sito web del TgrUmbria, i ladri hanno rimosso le sbarre esterne antisfondamento dell’attività, poi sono entrati in retromarcia con un’auto, sfondando la vetrina e impossessandosi della preziosa merce presente nel negozio. Il bottino sarebbe cospicuo. Il furto è avvenuto intorno alle 2 di notte, sotto casa dei proprietari della gioielleria che hanno dato l’allarme. I malviventi sono però riusciti a fuggire. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine.