ORVIETO – Erano le due della scorsa notte quando le forze dell’ordine hanno notato un’autovettura che procedeva in maniera sconnessa in mezzo alla strada nella zona di Sferracavallo a Orvieto. I militari hanno quindi deciso di fermare il conducente, un ragazzo di 18 anni, del posto, che a seguito degli accertamenti aveva un tasso alcolemico di tre volte superiore il limite massimo consentito, violazione che prevede anche la sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a un anno e l’informativa di reato all’autorità giudiziaria. Ma dal controllo delle forze dell’ordine è emerso che il ragazzo si era messo al volante senza aver mai conseguito la patente di guida. Scatta anche una sanzione pari a 5.100 euro e il fermo del veicolo per tre mesi.