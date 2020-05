Spoleto, scontro tra uno scooterone e una jeep: muore 30enne, coetaneo in prognosi riservata

SPOLETO – Ancora una tragedia sulle strade umbre. Sabato è avvenuto un incidente mortale sul rettilineo alle porte di Norcia tra uno scooterone e una jeep dell’Esercito: una trentenne di Spoleto è morto sul colpo e un 33enne in prognosi riservata ma fortunatamente non in pericolo di vita è stato trasportato in elicottero al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Secondo le prime ricostruzioni i due rientravano a casa dopo la gita fuori porta nel primo fine settimana senza restrizioni anti Covid 19 e sono caduti a terra a seguito del terribile impatto con la Jeep Renagade dell’Esercito.