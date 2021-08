Spoleto, scontro tra auto e pullman lungo la Flaminia: quattro feriti

SPOLETO – Quattro persone rimaste ferite in un incidente stradale che, poco prima delle 22 di domenica sera, si è verificato lungo la Flaminia, nei pressi dello svincolo Spoleto nord. Nell’impatto sono rimasti coinvolti un pullman da turismo, non a pieno carico, e una Mercedes. A rimanere feriti i due occupanti dell’auto, un uomo e una donna, l’autista dell’autobus e una passeggera, tutti soccorsi dal 118. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. La dinamica dell’incidente, avvenuto lungo la corsia sud della Flaminia, è ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Spoleto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando di Perugia.