SPOLETO – Incidente stradale nel tardo pomeriggio di giovedì. Lo scontro è accaduto a San Martino in Trignano, all’altezza del ponte sul torrente Marroggia. Un spoletino di 62 anni ha perso la vita a seguito dell’impatto frontale fra la sua autovettura, una Micra, e una Volkswagen Golf condotta da una donna che dopo lo schianto è finita nella scarpata adiacente la carreggiata. Sul posto si sono portati gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo potrebbe aver perso il controllo della propria autovettura a causa di un malore, finendo contro l’altra auto condotta dalla donna. Quest’ultima è stata trasportata all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni in codice rosso, in ragione della gravità delle sue condizioni: non sarebbe comunque in pericolo di vita. La salma della vittima è stata invece trasferita presso l’istituto di medicina legale dell’ospedale di Perugia, a disposizione dell’autorità giudiziaria di Spoleto.