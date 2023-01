SPOLETO -Martedì mattina una persona è restata ferita a seguito di un incidente stradale avvenuto in via Pertini, zona Madonna di Lugo. Secondo una prima ricostruzione l’automobilista, di cui non si conoscono le generalità, avrebbe perso il controllo dell’auto per cause in corso d’accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto. Dopo aver sbandato il veicolo si è ribaltato finendo per metà fuori strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto dall’abitacolo la persona al volante, apparsa in stata confusione ma comunque cosciente. L’automobilista è stato quindi affidato alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto. La viabilità della zona è rimasta interdetta per permettere i soccorsi e i rilievi del caso, causando inevitabili disagi alla circolazione.