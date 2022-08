SPOLETO – Una donna di 50 anni residente a Spoleto è stata denunciata per furto aggravato, violenza private e pure minacce, dalle forze dell’ordine che lei stessa aveva chiamato. La donna ha infatti chiesto l’intervento di una pattuglia sostenendo di aver subito la manomissione del contatore per l’energia elettrica, che ne avrebbe provocato il distacco, per mano del padre della proprietaria della casa in cui vive. La cinquantenne ha anche raccontato di essere stata autorizzata dall’amministratore condominiale ad allacciarsi al contatore del condominio attraverso una prolunga elettrica. Tuttavia, la versione della donna è stata smentita categoricamente dal padre della locatrice e anche da altri condomini. In base a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, infatti, la donna avrebbe minacciato e percosso l’uomo, portandogli via le chiavi di un furgone, mentre l’allaccio della corrente non è risultato autorizzato da nessuno e quindi si è rivelato abusivo. La donna è stata denunciata.