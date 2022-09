Spoleto, rimane coinvolto in un incidente e poi scappa: denunciato

SPOLETO – Alla guida della propria vettura è rimasto coinvolto in un incidente stradale con un’altra auto – con a bordo una mamma e la figlia, rimaste lievemente ferite, e poi è fuggito: l’uomo è stato rintracciato dalla polizia e denunciato per omissione di soccorso. E’ successo a Spoleto. Gli agenti del commissariato sono intervenuti sul posto, in piazza d’Armi, a seguito di una chiamata al Numero unico di emergenza europeo da parte della donna.

Tamponamento

Secondo il racconto della stessa l’auto dell’uomo aveva tamponato la sua vettura e l’automobilista, dopo essere sceso momentaneamente, era risalito a bordo, facendo perdere le sue tracce. Mamma e figlia, che lamentavano alcuni dolori e delle vertigini, sono state accompagnate in ospedale dal 118, per accertamenti. I poliziotti, risaliti all’indirizzo dell’intestatario dell’auto, un cittadino italiano, di 66 anni, si sono recati presso la sua abitazione dove, poco dopo, l’uomo è arrivato, a piedi, insieme alla moglie. Sentito in merito all’accaduto, il 66enne ha confermato di avere avuto un incidente poco prima, riferendo di essere stato tamponato da un’auto che usciva da un parcheggio.

Il racconto dell’uomo

L’uomo ha poi raccontato che, dopo aver visto la conducente uscire dal veicolo, aveva pensato che non avesse bisogno di cure e, per questo motivo, era andato via. Il 66enne si era poi recato alla sua officina di fiducia per far riparare l’auto. Gli agenti si sono recati nella carrozzeria ed hanno rilevato i danni sulla vettura. Hanno quindi denunciato l’automobilista per omissione di soccorso ed hanno segnalato l’accaduto alla sezione della polizia stradale di Perugia per gli accertamenti di competenza in merito alla permanenza dei requisiti di idoneità alla guida.