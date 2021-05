SPOLETO – La voce circola nei corridoio della produzione e nelle riviste specializzate: Raoul Bova sarebbe pronto a diventare Don Matteo e prendere il poso di Terence Hill. La notizia è riportata da TvBlog e al momento non è stata ufficialmente confermata dalla Lux Vide, la casa di produzione dello sceneggiato di cui sono in corso le riprese della 13° stagione. Le riprese a Spoleto prenderanno il via il 31 maggio, ma al momento non è ovviamente noto se Raoul Bova arriverà a Spoleto per prendere confidenza con la canonica di Don Matteo, ossia Sant’Eufemia.