Spoleto, raccolgono tartufi di notte durante il periodo di divieto: sequestrati 7,5 kg

Scattano i controlli

Da qui la decisione di far scattare i controlli, che si sono protratti fino a notte fonda quando, il primo giorno, un uomo di circa 50 anni è riemerso dalla zona, che peraltro è stata oggetto di rimboschimento di piante tartufigene naturali di carpino, con una busta contenente circa 7 kg di tartufi illegalmente raccolti. L’indomani, però, le forze dell’ordine hanno ripetuto il controllo, pizzicando un settantenne con un altro mezzo chilo di nero estivo e, poco dopo, ha fatto capolino anche il figlio, che gli faceva da autista e gironzolava in auto nella zona per evitare di dare nell’occhio. I circa 7,5 kg di tartufo sono stati sequestrati e avranno un valore di circa un migliaio di euro complessivi. A carico dei tre raccoglitori abusivi è scattata una multa di circa mille euro e la sospensione del tesserino per un periodo variabile da 6 mesi a 2 anni.