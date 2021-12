Spoleto, prova a entrare in Procura con un coltello di 17 centimetri

SPOLETO – Un uomo di 48 anni è stato fermato al controllo del metal detector dall’addetto della vigilanza privata, che nel borsello ha trovato la lama da 17 cm. Sul posto sono intervenuti gli uomini della squadra volante di Spoleto che hanno identificato l’uomo, un cittadino extracomunitario che doveva richiedere, questo ha sostenuto, il certificato del casellario giudiziale. Portato in commissariato il 48enne ha spiegato agli agenti di aver dimenticato nel borsello il coltello, un oggetto con cui, a suo dire, utilizza per questioni di lavoro. L’arma gli è stata sequestrata e a suo carico è scattata la denuncia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.