Propaganda anarco-insurrezionalista con giornale clandestino: sei indagati a Spoleto

SPOLETO – Un presunto gruppo di anarco-insurrezionalista, che fa riferimento al Fai e aveva base in Umbria, avrebbe istigato al terrorismo e all’eversione dell’ordine democratico attraverso un organo d’informazione clandestino. Dalle prime ore di mercoledì mattina i carabinieri del Ros stanno dando esecuzione a una serie di misure cautelari disposte dal gip del tribunale di Perugia a carico di sei persone gravemente indiziate dei reati di istigazione a delinquere anche aggravata dalle finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico. In base a quanto emerge gli uomini dell’Arma avrebbe perquisito anche un circolo di Spoleto in zona San Nicolò. I militari del Ros stanno lavorando insieme ai colleghi dei comandi provinciali di Cagliari, Cosenza, Cremona, Genova, Lecce, Massa, Roma, Taranto e Viterbo, oltreché Perugia.