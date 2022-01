Spoleto, positivo non rispetta la quarantena: 35enne denunciato

SPOLETO – Un uomo di 35 anni residente in Valnerina, precisamente a Sant’Anatolia di Narco, è stato fermato dai carabinieri del capitano Teresa Messore durante un servizio di controllo del territorio. L’identificazione del soggetto ha permesso ai militari di verificare in banca dati la sua positività al virus, che era stata accertata da alcuni giorni. Il 35enne, dunque, era sottoposto alla quarantena e non avrebbe potuto lasciare la propria abitazione, come invece ha fatto. A suo carico sono quindi scattati tutti gli accertamenti del caso, che hanno confermato i riscontri emersi sulla strada durante il controllo, e per lui è scattata la denuncia alla Procura di Spoleto.