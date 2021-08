Orrore a Ferentillo: gattini uccisi e lasciati davanti al cancello di casa di una volontaria Enpa

Denuncia Nel post diffuso sui social, l’associazione racconta che “la brutta sorpresa ha atteso la capo nucleo delle nostre Guardie zoofile: davanti al portone della sua abitazione giacevano i corpicini di due cuccioli di gatto ,uccisi in modo violento con i musetti ricoperti di sangue. L’autore di una simile barbarie non ha nulla di umano, è solo uno spregevole vigliacco che meriterebbe di pagare quanto prima per questo misfatto. Persone che compiono gesti così crudeli sono un pericolo per tutti, ovviamente non ci lasceremo scoraggiare e continueremo a proteggere gli animali come facciamo da 150 anni”.