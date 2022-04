Spoleto, non consegna tremila lettere: denunciata addetta delle Poste

Fermata a bordo dell’auto

La donna è stata quindi fermata dai militari a bordo della propria auto per una verifica dei documenti di circolazione. All’interno, sul sedile posteriore sono state trovate quattro buste rigide da supermercato piene di lettere e varia corrispondenza. Sono state poi condotte ulteriori verifiche che hanno portato a trovare le altre lettere non recapitate e nascoste anche presso la sua abitazione. La corrispondenza è stata recuperata, analizzata e affidata alla direttrice della filiale di Poste italiane per la consegna ai destinatari. Accertamenti sono in corso sui motivi per i quali l’addetta non abbia consegnato la corrispondenza. La posizione della donna sarebbe comunque al vaglio delle stesse Poste.