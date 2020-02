Spoleto, nel ‘balletto’ in Giunta ora il sindaco respinge le dimissioni di Loretoni

SPOLETO – Altro giro, altra sorpresa. Angelo Loretani non deve andarsene dalla squadra del sindaco De Augustinis. E’ lo stesso sindaco a darne notizia. Insomma, prima dentro e ora nuovamente in sella. Una nota del Comune di Spoleto spiega che Loretoni ha formalmente ritirato le dimissioni, che è stato regolarmente protocollato dopo i chiarimenti intercorsi tra l’assessore e De Augustinis. A Loretani tornano in mano le deleghe che aveva: lavori pubblici, agenda urbana, viabilità, sicurezza e mobilità alternativa. Chiusa la pratica Loretani, ora il sindaco dovrà nominare l’assessore che prenderà il posto di Alessandro Cretoni passato da Forza Italia a Fratelli d’Italia insieme ai consiglieri Di Cintio ex Rinnovamento (che aveva innescato la decisione di Loretani di dimettersi ndr) e Santirosi. Il balletto, dunque, non è ancora concluso. Attesi sviluppi a breve.