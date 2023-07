Spoleto, molte armi e munizioni trovate all’interno di un appartamento

SPOLETO – Sono in corso accertamenti da parte della polizia su un consistente numero di armi e munizioni rinvenute in un appartamento di Spoleto. Mercoledì a segnalarne la presenza alla sala operativa del commissariato è stato il personale incaricato della consegna dell’immobile al nuovo proprietario. Giunti sul posto gli agenti della squadra volante hanno trovato le armi e le munizioni in varie parti dell’abitazione. Al termine dei controlli tutto il materiale è stato acquisito dalla polizia per la custodia e gli accertamenti necessari sulla proprietà e la regolarità della detenzione.