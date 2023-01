SPOLETO – È stato accusato di maltrattamenti in famiglia un italiano di 43 anni allontanato dalla casa di Spoleto in cui viveva insieme al padre e al fratello, a causa dalle continue violenze. L’uomo, secondo quanto raccontato alle forze dell’ordine, spesso sotto l’effetto di alcol e droga, da tempo minacciava e picchiava i familiari, arrivando anche a rompere diversi oggetti. Violenze sempre più frequenti, culminate in una bottigliata ai danni del fratello.