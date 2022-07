SPOLETO – I maltrattamenti andavano avanti da dieci anni e si manifestavano soprattutto con aggressioni verbali e offese. Poi quando lei, lo scorso primo luglio, ha preso coraggio e gli ha comunicato di voler interrompere la relazione, lui ha preso un forcone e l’ha minacciata, per poi picchiarla, dopodiché le ha forato le gomme dell’auto. Un 56enne di Spoleto è indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali in relazione a una serie di episodi violenti ai danni della compagna, che alla fine ha raccontato tutto alle autorità. Le indagini e i riscontri hanno spinto la Procura a chiedere la misura cautelare a carico dell’uomo, con gip nelle ultime ore ha autorizzato il divieto di avvicinamento alla compagna, alla sua sede di lavoro e in generale ai luoghi che la donna abitualmente frequenta. Col provvedimento del giudice, poi, all’uomo viene anche vietato di contattare con qualsiasi mezzo la vittima.