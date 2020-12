Spoleto, medico muore di Covid a pochi giorni dalla scomparsa della madre

SPOLETO – Secondo medico di base vittima di Covid in Umbria. Dopo il decesso del dottor Stefano Brando a Perugia, Natale Mariani, 66 anni, apprezzato professionista con ambulatorio tra Spoleto e Campello sul Clitunno, ha perso la vita nel pomeriggio di giovedì 3 dicembre, in un letto del reparto di terapia intensiva del San Matteo degli Infermi, dove era ricoverato da un paio di settimane. Il medico aveva perso qualche giorno fa la mamma ultranovantenne che a causa del Covid 19 era stata ricoverata all’ospedale di Terni, ma probabilmente Mariani non ha neanche saputo della morte del genitore. Non è chiaro al momento come il medico di base abbia contratto il virus, ma è verosimile che il contagio sia avvenuto durante una delle visite che mai ha fatto mancare ai suoi pazienti.