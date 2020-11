Spoleto, l’arcivescovo Boccardo positivo al Covid è in quarantena

SPOLETO – L’arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Conferenza episcopale umbra monsignor Renato Boccardo è risultato positivo al tampone per la ricerca del Covid-19. Il presule è asintomatico e si trova in quarantena presso la sua residenza spoletina, da dove segue normalmente la vita della Diocesi. Gli Uffici della Curia Arcivescovile sono stati temporaneamente chiusi per provvedere alla necessaria santificazione. Intanto, l’ultimo bollettino medico dell’ospedale di Perugia, sullo stato di salute del cardinale Gualtiero Bassetti, rende noto che il numero uno dei vescovi italiani che è ricoverato in Terapia Intensiva 2 ed è in condizioni cliniche stazionarie. L’ospedale, attraverso la direzione ospedaliera de Santa Maria della Misericordia afferma che “attualmente il cardinale è collaborante. Continuano tutte le terapie mediche del caso nonché il monitoraggio multiparametrico e il supporto ventilatorio non invasivo”.