Spoleto, incidente frontale tra due auto a Montanello: ferite due persone

SPOLETO – Incidente frontale, mercoledì mattina, a Spoleto sulla strada di Montanello. Due i feriti soccorsi dal 118, uno in codice rosso e uno in codice giallo e portati all’ospedale di Terni. A scontrarsi sono state una Fiat Punto e una Golf Volkswagen con la prima che potrebbe aver perso il controllo in uscita dalla curva anche a causa delle condizioni dell’asfalto malmesso e oggi reso viscido dalle abbondante piogge. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Spoleto e gli agenti della polizia municipale per tutti i rilievi del caso.