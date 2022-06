Spoleto, incidente frontale: ferita trasportata in elicottero ma è stata dimessa

SPOLETO – Domenica, intorno alle 11, in località Uncinano è avvenuto un incidente stradale frontale. Alla guida delle due auto c’erano un uomo e una donna. I soccorritori giunti sul posto hanno valutato di richiedere l’intervento dell’elicottero per soccorrere la ragazza ferita e trasportarla all’ospedale perugino. Qui è stata dimessa subito erché le sue condizioni di salute non sono state ritenute preoccupanti. L’altro conducente non ha riportato nulla di grave.