Spoleto, il ministro Giovannini: “Lavoro serrato per la transizione ecologica anche su infrastrutture”

SPOLETO – Gli obiettivi in materia di transizione ecologica secondo il ministro Enrico Giovannini “si possono raggiungere attraverso una sostenibilità economica, sociale e culturale”. L’ha detto nel corso del panel organizzato da Rai per il Sociale che si è tenuto a Spoleto, in cui sono stati affrontati temi legati allo sviluppo ecologico.

Oltre al ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha partecipato con un videomessaggio di apertura anche il presidente del parlamento europeo, David Sassoli. Il ministro Giovannini, nel rispondere alla domanda sulle misure adottate dal governo per raggiungere l’obiettivo della transizione ha elencato tre punti.

“Il primo – ha detto – è il decreto Semplificazioni per accelerare i processi, e di fronte a ritardi di Comuni, Regioni e stesso ministero interverrà lo Stato; il secondo punto è che ci stiamo dando regole diverse per i contratti pubblici e per gli appalti e infine – ha concluso il ministro – poiché il governo ha aggiunto 30 miliardi ai fondi europei, nei prossimi giorni firmeremo i primi accordi nella Conferenza tra Stato e Regioni per distribuire questi fondi che serviranno al rinnovo delle flotte di autobus e treni in senso ecologico”