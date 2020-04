Spoleto, il concerto di Enrico Ruggeri slitta al 28 novembre

SPOLETO – AUCMA e MEA Concerti, organizzatori della Stagione Tourné 2019/2020 annunciano la nuova data del concerto di Enrico Ruggeri, rimandato dopo le disposizioni del Consiglio dei Ministri riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Covid-19. L’artista salirà sul palco del Teatro Gian Carlo Menotti di Spoleto il prossimo 28 novembre (ore 21.00) con una tappa del suo nuovo tour “Una storia da cantare”. L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Spoleto. Sul palco Ruggeri ripropone il fortunato tour che lo ha portato in teatro l’anno scorso. Rinominato “Una storia da cantare” come l’ultimo singolo del cantautore, sigla dell’omonima trasmissione che lo ha visto protagonista per ben sei prime serate su Rai uno, lo spettacolo proporrà i suoi grandi successi. Non mancheranno, come sempre, incursioni nei brani che da tempo mancano in scaletta, monologhi, e, in alcuni casi, interpretazioni di classici della canzone d’autore. Sempre tenendo presente il principio secondo il quale ogni concerto dev’essere diverso dal precedente. Enrico Ruggeri sarà accompagnato da Paolo Zanetti (pianoforte) e Davide “Billa” Brambille (fisarmonica, flicorno, cajòn).

I biglietti acquistati per il concerto previsto inizialmente il 30 aprile saranno validi in automatico per la nuova data .

Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne