Spoleto, giunta comunale nel caos: l’assessore Cretoni passa a Fd’I e il sindaco gli ritira le deleghe

SPOLETO – Aria di tempesta nella città Ducale. Due consiglieri e un assessore, Alessandro Cretoni, passano a Fratelli d’Italia e il sindaco Umberto De Augustinis gli ritira le deleghe dopo due ore e gli revoca l’incarico. Il cortocircuito si scatena nella giornata di giovedì poco dopo che il coordinatore regionale di FdI, il senatore Franco Zaffini, ufficializza l’ingresso nel suo partito sia di Cretoni, esponente di Forza Italia, che dei consiglieri Antonio Di Cintio e Paola Vittoria Santirosi (delega al turismo), eletti rispettivamente con le liste civiche di Rinnovamento e Laboratorio per Spoleto. Tutti loro hanno assicurato, nell’ambito della conferenza stampa organizzata nella sala Monterosso di Villa Redenta, “pieno sostegno al sindaco”, invitandolo anche “a respingere le dimissioni protocollate dall’assessore ai lavori pubblici Angelo Loretoni”, che siede in giunta per Rinnovamento, gruppo civico che scompare dal consiglio a seguito della fuoriuscita di Di Cintio e dopo undici anni trascorsi da forza protagonista della scena politica cittadina.