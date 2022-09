La ricostruzione

L’anziana se l’è cavata con pochi giorni di prognosi. In base a quanto ricostruito dagli operatori di pubblica sicurezza, il nipote avrebbe chiesto alla nona dei soldi e quest’ultima si sarebbe rifiutata di darglieli, con il giovane che è accusato di aver reagito in maniera violenta. In particolare, il ragazzo si sarebbe fiondato sulla borsa dell’anziana e in questa circostanza le avrebbe procurato la ferita al volto. Il ragazzo è stato arrestato all’interno della sua abitazione ed è comparso davanti al giudice che gli ha concesso i domiciliari ma in un’altra casa.