Spoleto, evade dai domiciliari a cui era stato condannato: arrestato il giornalista e storico Luca Filipponi

SPOLETO – La notizia è clamorosa, perchè riguarda un nome noto nel mondo del giornalismo e della cultura. Luca Filipponi, 50 anni, giornalista pubblicista fondatore dell’agenzia Europanews, già presidente dei Giovani Europei, club dilettantisco spoletino, è stato arrestato e si trova attualmente recluso nel carcere di Maiano.

Filipponi doveva scontare quattro mesi di arresti domiciliari a seguito di una sentenza passata in giudicato dal tribunale di Ancona, per reato finanziario di assegni a vuoto. Gli uomini della volante si sono recati presso l’abitazione di Filipponi per consegnargli un atto, giovedì 30, ma non lo hanno trovato in casa. Da qui il mandato di arresto, eseguito venerdì scorso sempre dalla polizia. Oggi il tribunale di Spoleto si pronuncerà per la convalida e la direttissima. Filipponi potrebbe tornare di nuovo ai domiciliari

Filipponi è conosciutissimo in città: è fra l’altro l’organizzatore del prestigioso Menotti Art Festival Spoleto in programma dal 25 al 28 settembre prossimo ma la sua passione è da sempre lo sport. Due volte campione regionale di tennis per giornalisti è compontente della selezione regionale che difende i colori umbri al campionato di categoria. Sempre con i giornalisti, si è laureato due volte campione d’Italia di calcio. Si attende ora anche il probabile pronunciamento dell’ordine dei giornalisti dell’Umbria.