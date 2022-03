Spoleto, entra a casa della ex moglie e la minaccia con un coltello davanti alla figlia

Le testimonianze

L’escalation di comportamenti dello spoletino ha spinto la ex moglie a presentare denuncia contro l’ex marito e, quindi, a innescare le indagini carico dell’uomo. Tra le testimonianze della figlia e della ex moglie, più quelle di altre persone, le forze dell’ordine hanno ricostruito un quadro di accuse pesanti a carico dello spoletino, accusato di aver sottoposto le due donne a soprusi, violenze sia fisiche che psicologiche, oltreché atti persecutori, considerati più che sufficienti dal tribunale di Spoleto per emettere a carico del 54enne il divieto di avvicinamento sia alla ex moglie che alla figlia, così come ai luoghi frequentati da entrambe.