Sgomento per la scomparsa di Ceccarelli è forte anche tra gli amministratori locali, come il prof Egildo Spada, in passato sindaco di Poggiodomo che con Ceccarelli ha studiato al Seminario. Mentre il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti, lo ricorda come “un parroco di campagna con una grande cultura della dimensione umana e dell’arte del nostro territorio e non solo”.