Spoleto e Città di Castello cercano il sindaco: via al ballottaggio, per entrambi sarà una roulette

Si riaprono le urne a Spoleto e Città di Castello. Dalle 7 alle 23 di oggi prima giornata del turno di ballottaggio per eleggere il sindaco. Lunedì dalle 7 alle 15 seconda giornata, poi lo spoglio. Ovviamente la composizione dei consigli comunali e quindi gli esatti nomi degli eletti, dipenderà dall’esito di queste sfide

Il turno potrebbe riservare ancora nuove sorprese dopo il colpo grosso di Stefania Proietti che si è tenuta Assisi addirittura al primo turno, aprendo ferite dolorosissime in seno al centrodestra. Di sicuro, almeno uno dei due sindaci sarà di centrosinistra.

Città di Castello

Nello specifico, sarà a Città di Castello dove l’harakiri del centrodestra, presentatosi diviso e con due candidati sindaci ha mandato alla sfida decisiva il candidato ufficiale del centrosinistra, ovvero il vicesindaco Luca Secondi (Pd, ma sostenuto anche dai socialisti del sindaco uscente e presidente provinciale Bacchetta e dalla sinistra) e l’ex assessore Luciana Bassini alla guida di una coalizione fatta da Unione civica tiferno, Castello cambia, Sinistra civica progressista, M5S e i CiviciX del consigliere regionale Andrea Fora.

Secondi parte con un vantaggio di 10 punti ma il centrodestra si schiera tutto con la Bassini. FdI attraverso il candidato Lignani Marchesani ha fatto sapere che non starà “mai col Pd” e ancora più esplicitamente un suo esponente ha auspicato “la vittoria della Bassini per una svolta epocale per la politica tifernate” e chiedendo per la coalizione di centrodestra “un ruolo che ci consenta di contribuire fattivamente alle scelte amministrative”. Lignani dice che “va dato uno scossone”, parole simili a quelle che, subito dopo il voto, aveva utilizzato il senatore di FdI Franco Zaffini.

La Lega tifernate, parla di rinnovamento necessario ed è quindi chiaro che questo corrisponde al candidato diverso da quello appoggiato dal Pd. Risultato per niente scontato, anche se bisognerà vedere quale sarà la percentuale effettiva di elettori di centrodestra disposto ad andare alle urne e votare comunque un esponente di centrosinistra.

Spoleto

A Spoleto invece, dopo un primo turno da tutti contro tutti con 7 candidati sindaco, il centro sinistra compatto in coalizione col MS5 è avanti di quasi 8 punti: Andrea Sisti (sostenuto da Civici X Spoleto, Movimento 5 Stelle, Ora Spoleto, Eleggi Spoleto e Partito Democratico), non godrà però di apparentamenti ufficiali dei candidati sconfitti, nemmeno di Giancarlo Cintioli, che ha invitato i suoi a votare “secondo coscienza”. Diego Catanossi di Spoleto 2030 ha già detto che non farà apparentamenti, anche se è lecito pensare che almeno una parte dei suoi elettori potrebbero andare a votare e nel caso scegliere Sisti, senz’altro più vicino, anche per il fatto di non essere un Pd.

Sergio Grifoni (supportato da Obiettivo Comune, Alleanza Civica e Fratelli d’Italia), lo sfidante, ha invece ricompattato attorno al sé tutto il centrodestra, che però al primo turno è andato parecchio male. Potrebbe essere decisiva, nuovamente, col suo 6% la lista civica liberale che sosteneva insieme a FI Maria Elena Bececco.

Con Grifoni si è schierato ufficialmente anche il Popolo della Famiglia. Per il centrodestra spoletino è una grande prova: in caso di ribaltone infatti si riproporrà la coalizione che aveva vinto le elezioni nel 2018 ma che cominciò a scricchiolare dopo poco, per poi cadere sotto i colpi della Lega, quando l’allora primo cittadino De Augustinis pagò il disallineamento al Governo regionale sulla trasformazione dell’ospedale civico in presidio Covid. Partita aperta, non si escludono sorprese.

C’è da dire che i due candidati in queste ore hanno dato sfoggio di fairplay: hanno preso insieme un caffè e si sono fatti fotografare mentre si stringono la mano. Piccoli gesti che in un comune dilaniato dagli scontri politici lanciano comunque un segnale distensivo. Comunque vada, hanno già vinto entrambi.