Spoleto, donna truffata di 4.500 euro mediante la tecnica del ‘phishing’: individuati i responsabili

SPOLETO – Una donna di Spoleto, truffata con la tecnica del ‘phishing’, si è vista sottrarre dal conto corrente bancario 4.500 euro: dopo una serie di indagini, i carabinieri hanno scoperto i quattro presunti responsabili. Il ‘phishing’ è una tipologia di truffa svolta tramite internet, attraverso la quale un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola, mediante raggiri, a fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso, fingendosi spesso un ente affidabile o una persona qualificata.

Sostituire le credenziali

In questo caso la donna ha ricevuto un sms con il quale si evidenziava la necessità di sostituire le credenziali ‘home-banking’ del suo conto bancario on-line, aprendo un link. La signora ha seguito le indicazioni e poco dopo è stata contattata telefonicamente da un uomo il quale è riuscito a raggirarla, inducendola a compiere per ben tre volte le operazioni di ingresso sul suo conto on-line, consentendo ai malfattori di compiere tre operazioni bancarie in sequenza, corrispondenti a tre bonifici di 1.500 euro ciascuno, nei confronti di altre tre persone che nei giorni scorsi avevano aperto dei conti correnti bancari in tre differenti istituti di credito in Campania e Puglia. Solo successivamente la vittima si è resa conto di essere stata truffata e si è rivolta ai carabinieri. Le indagini dei militari di Spoleto hanno consentito di individuare, come detto, i tre uomini che avevano acceso tre distinti conti correnti in diverse banche operanti in Campania e Puglia, e il quarto che avrebbe svolto la funzione di call-center con la vittima.