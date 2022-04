Spoleto, confiscati appartamento e terreno a 39enne condannato per droga e armi

Diverse inchieste

Il 39enne è da anni tenuto sotto controllo perché protagonista di diverse inchieste, alcune delle quali già sfociate in sentenze definitive in materie di droga e armi, mentre su altre sono ancora pendenti i processi che lo vedono imputato anche con accuse pesanti, come quella di far parte di un’associazione per delinquere finalizzata allo spaccio. La confisca dell’appartamento, con garage di 120 mq e terreno è scattata perché le autorità ritengono che il 39enne abbia potuto compiere l’investimento a seguito dei profitti illeciti accumulati con l’attività di spaccio.