Spoleto, cerimonia della cresima per 76 allievi della scuola di polizia

SPOLETO – Settantasei allievi agenti del 216° corso presso l’Istituto per Sovrintendenti “Rolando Lanari” della Polizia di Stato, hanno ricevuto, nella suggestiva cornice Duomo di Spoleto, il sacramento della cresima dall’arcivescovo Renato Boccardo. Presente al rito anche il cappellano dell’Istituto, don Mariano Montuosi. Al termine della cerimonia il direttore dell’Istituto, Maria Teresa Panone, ha rivolto un sentito ringraziamento a mons. Boccardo “per l’importante momento vissuto”, augurando “agli allievi e ai loro familiari di poter vivere come un dono tale momento e di costruire e maturare sentimenti di solidarietà e vera umanità nei confronti della collettività per cui opereranno”.