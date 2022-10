Spoleto, cerca di contattare la ex moglie nonostante il divieto: arrestato un sessantenne

SPOLETO – Nonostante avesse il divieto di avvicinarsi e comunicare con la ex moglie, un sessantenne ha cercato di contattare la donna ed è stato arrestato dai carabinieri nello spoletino. Circa un mese fa i militari avevano raccolta una denuncia di maltrattamenti e violenze subite in diversi anni di matrimonio. Con forme di violenza psicologica ai danni della donna, riferiscono gli investigatori. La Procura di Spoleto aveva quindi disposto l’ immediata attivazione del cosiddetto codice rosso. Dopo la notifica del provvedimento cautelare, nelle scorse settimane, i carabinieri di Spoleto hanno arrestato l’uomo per avere violato la misura.