Spoleto, cambio della guardia al Festival dei Due Mondi: Monique Veaute nuovo direttore artistico

SPOLETO – Cambio della guardia per quanto riguarda la guida artistica del Festival dei Due Mondi: Monique Veaute prende il posto di Giorgio Ferrara, che ha diretto il festival dal 2007. A darne notizia, in una nota, è il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini che spiega di aver condiviso “la proposta di nomina formulata dal sindaco della città umbra, Umberto de Augustinis. Veautte – spiega il Ministero – fondatrice di Romaeuropa arte e cultura e direttrice artistica dell’omonimo festival, già amministratore delegato e direttore della Fondazione Pinault di Palazzo Grassi e Punta della Dogana a Venezia, verrà ora presentata dal sindaco di Spoleto al Consiglio di Amministrazione del Festival dei due mondi per la nomina”. Monique Veaute è la prima donna a dirigere il Festival.

Biografia Tedesca classe 1951, Chevalier des arts et lettres in Francia e Cavaliere al merito della Repubblica in Italia, vive in Italia da 30 anni. Laureata in Filosofia a Strasburgo, ha iniziato a lavorare come giornalista a Radio France, diventando nel 1984 responsabile degli eventi internazionali a France Musique. Nello stesso anno, a Roma, ha creato il Festival di Villa Medici, che nel 1986 diventa Fondazione Romaeuropa arte e cultura, di cui è direttore artistico sin dalla prima edizione; un’istituzione attiva nella promozione e nella diffusione dell’arte, del teatro, della danza e della musica contemporanea. Nel 2004, in Francia, è stata nominata commissario generale della francofonia dal presidente della Repubblica e nel 2007 diviene membro del gabinetto del segretario generale, mentre dall’anno seguente è entrata a far parte del consiglio di amministrazione dell’Accademia di Francia a Roma. Nel 2005 ha sposato Marco Causi, attualmente parlamentare Pd.

Il sindaco e Ferrara Soddisfatto il sindaco Umberto De Agustinis: “La condivisione del Ministro ai Beni e alle attività culturali e del turismo Dario Franceschini circa il nuovo direttore artistico del Festival dei Due Mondi Monique Veaute è una notizia che conferma il valore del Festival di Spoleto nel panorama culturale e artistico internazionale e l’attenzione e la vicinanza del Ministero nei confronti della manifestazione. Monique Veaute – sottolinea – è una figura di grande prestigio e competenza, che nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di straordinaria importanza e rilievo. In attesa di presentare al Consiglio di amministrazione del Festival il nuovo direttore artistico, desidero ringraziare Giorgio Ferrara per la determinante opera di rilancio avviata nel 2008 e portata avanti con grande capacità e determinazione”. Dal canto suo Giorgio Ferrara, attraverso l’ufficio stampa del Due Mondi, parla di “un turn over giusto e necessario per dare nuova linfa al Festival, ma anche affinché io possa portare altre competenze altrove”. Si chiude una stagione di grandi successi e ora tocca a Chevalier.