Spoleto, blitz di ‘Striscia’ nella ex colonia Inps abbandonata (VIDEO)

SPOLETO – Blitz di Striscia la Notizia, la popolare trasmissione di Canale 5, in Umbria. L’inviato anti-sprechi Riccardo Trombetta ha infatti raccolto una segnalazione e visitato l’antica colonia Inps di Monteluco di Spoleto, ex casa vacanze per bambini abbandonata dal 2006. Nel omplesso immobiliare in cui fino alla sospensione delle attività trascorrevano le vacanze i figli dei dipendenti pubblici. Non solo l’abbandono ed il degrado, ma anche molte aree vandalizzate e persino documenti con dati sensibili in bella mostra. Uno spreco di denaro pubblico senza precedenti.

Il video completo a questo link