Spoleto, autopsia sul corpo della trentenne morta in un incidente

SPOLETO – Sarà l’autopsia a chiarire la dinamica della morte di Cristina Crispini, 30 anni, deceduta sabato sera in un drammatico incidente a Norcia. La Procura ha già disposto l’autopsia sulla salma della trentenne, che è stata trasferita a Perugia, dove il medico legale eseguirà l’esame e soltanto dopo saranno fissati i funerali. Nella mattinata di domenica 24 maggio, fortunatamente, sono migliorate le condizioni del trentatreenne residente a Spoleto che guidava la Vespa su cui viaggiava la vittima. E anche sull’esatta dinamica dell’incidente sono in corso ulteriori indagini per arrivare a uno scenario definitivo.