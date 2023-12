Spoleto, auto contromano provoca un incidente: muore un giovane

SPOLETO – Ancora una tragedia lungo la superstrada Flaminia nella notte fra martedì e mercoledì Il sinistro ha visto lo scontro frontale fra un furgone e un’autovettura che procedeva contromano. Coinvolta anche una terza auto che ha sfiorato il veicolo contromano prima del terribile impatto con il furgone. I vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia, sul posto con la squadra di Spoleto, riferiscono che l’autista del furgone è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita. Purtroppo il giovane alla guida dell’autovettura, un 27enne originario di Pieve Torina in provincia di Macerata, ha poi perso la vita a causa delle ferite riportate. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 con tre ambulanze, i carabinieri e la polizia di Stato.