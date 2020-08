Spoleto, arriva la Dea Bendata: vincita da un milione al Gratta e vinci

SPOLETO – La De Beandata si è fermata a Spoleto. Vincita record, mercoledì alla tabaccheria-edicola di Massimo Corsaletti in piazzale Giovanni Polvarni. Nel tardo pomeriggio una donna ha vinto un milione con un Gratta e Vinci 100x. La fortunata sarebbe una frequentatrice dell’esercizio commerciale della stazione ferroviaria di Spoleto. Felice anche il titolare della tabaccheria, dove si erano già registrate altre vincite in passato, ma questa è davvero sensazionale. “Stavamo quasi per svenire entrambi – racconta Corsaletti – e non potevamo crederci e invece era tutto vero”.