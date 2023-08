TERAMO – Tragedia nella mattinata di venerdì nella zona di Alba Adriatica, in provincia di Teramo. Un 75enne turista di Spoleto è annegato nel tratto di mare tra gli chalet Nettuno e Calipso, come riporta in prima battuta il sito di informazione abruzzese emmelle.it. Purtroppo sono stati inutili i tentativi di salvataggio dell’anziano, soccorso da un bagnino e da un carabiniere. Nel luogo della tragedia anche l’eliambulanza decollata da Pescara.