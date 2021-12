Spettacolo nel derby: Perugia-Ternana 1-1, Pettinari risponde a Kouan

PERUGIA-TERNANA 1-1 (1-0)

PERUGIA (3-5-2): Chichizola, Segre, Burrai (23′ st Ferrarini), De Luca, Matos (43′ st Murano), Dell’Orco, Curado, Falzerano (43′ st Vanbaleghem), Kouan (35′ st Santoro), Sgarbi, Lisi (35′ st Rosi). A disp.: Fulignati, Righetti, Gyabuaa, Angella, Sounas, Murgia, Zanandrea. All.: Alvini

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli, Proietti, Sørensen, Falletti (43′ st Koutsoupias), Capuano (1′ st Palumbo), Defendi, Diakitè, Pettinari, Agazzi (1′ st Partipilo), Martella (12′ st Ghiringhelli), Donnarumma (26′ st Capone). A disp.: Krapikas, Palumbo, Kontek, Mazzocchi, Peralta, Salzano, Nesta, Boben.. All.: Lucarelli

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata (assistenti: Carbone- Peretti IV ufficiale: Maranesi)

VAR: Pezzuto di Lecce AVAR: Rocca

RETI: 30′ pt Kouan, 2′ st Pettinari

NOTE: presenti 7556 spettatori. Al 14′ pt Iannarilli (T) para rigore a De Luca. Ammoniti Capuano, Burrai, Pettinari, Sgarbi, Palumbo

PERUGIA – Grifo e Fere si devono accontentare di un punto. Finisce in parità sull’1-1 il Derby dell’Umbria 2021. Una partita combattuta del primo minuto fino alla fine ha onorato questo bel pomeriggio di calcio in occasione di una sfida che mancava da troppo tempo nel campionato cadetto. I grifoni hanno la possibilità di andare in vantaggio al 13′ dal dischetto: De Luca calcia troppo centrale e Iannarilli dice no. Al 31′ Kouan porta il Grifo in avanti. Al 2′ della ripresa i rossoverdi riacciuffano i padroni di casa con Pettinari. Un punto a testa è il bottino che le formazioni riescono a portare a casa al termine di un match da applausi.

Primo tempo

Dagli angoli arrivano le prime azioni per le due formazioni: al 2′ è al 4′ da tiri dalla bandierina prima per il Perugia e poi per la Ternana scaturiscono due nulla di fatto. Sempre sugli sviluppi di un corner all’8′ Matos va alla conclusione ma il suo tiro viene respinto. Al 13′ Capuano abbatte per terra l’attaccante brasiliano del Grifo e il signor Guida concede il rigore per I biancorossi. Dal tiro dal dischetto De Luca calcia malissimo e Iannarilli salva con il piede in calcio d’angolo. Al 20′ Pettinari manda ad impattare sulla traversa biancorosso una punizione. Al 28′ Falletti non bilancia bene la velocità e finisce con il pallone sul fondo. Al 31′ è Kouan a segnare la rete del vantaggio perugino: l’ivoriano incorna sfruttando uno spiovente da calcio d’angolo mandando in visibilio compagni e tifoseria. Per la Ternana al 44′ ci prova Diakite che non è preciso al tiro. Dopo 2′ di recupero si va negli spogliatoi per l’intervallo.

Secondo tempo

Doccia gelata in avvio della ripresa per il Grifo. Al 47′ Falletti compie un assist per Pettinari che a pochi passi batte Chichizola e porta le Fere sull’1-1. Al 52′ Segre tira in porta spedendo la sfera a lato della porta avversaria. Al 68′ per gli ospiti è Ghiringhelli a far partire un traversone che si spegne sul fondo. Al 77′ Ferrarini va a botta sicura dal limite e il suo colpo viene respinto dalla difesa rossoverde. All’87 è Capone a provare la conclusione ma la traiettoria non è quella giusta. Ancora Fere all’88’ con Proietti che manda fuori il pallone. A metà dei 4′ di recupero i giocatori della Ternana reclamano un calcio di rigore per un tocco di mano sospetto di un giocatore biancorosso in area che le immagini sembrano confermare. Al 94′ arriva il triplice fischio che sancisce l’1-1 finale